Тбилиси, 10 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Запад, и в первую очередь, США, подтолкнули Грузию в августе 2008 года к агрессии против Южной Осетии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

U.S. Army Американские солдаты

Нино Бурджанадзе в программе Владимира Познера, как Михаил Саакашвили за несколько дней или даже за день до этого уже говорил, что он начнёт эту войну, и она говорила: «Прекратите!» Хотя она в этом тоже замешана, она на могла бы замешана. Вся грузинская элита на тот момент получала инструкции из США и этими инструкциями руководствовалась. Грузинам обещали, что в случае «агрессии» России американцы за них заступятся. Американцы просто их «кинули», просто бросили, оставили один на один с российскими солдатами. И надо понимать, сейчас Запад абсолютно так же будет подталкивать, максимум даст оружие, даст деньги, обеспечит, может быть, какое-нибудь пребывание у них грузинских беглых политиков. Хотя мы видим, что американцы предали всех, им верить нельзя. То же самое и на Украине: обещали помощь, обещали, что примут в НАТО, много, чего обещали, и Украина тоже ничего не получила. Поэтому, как они ещё могут верить американцам, я не понимаю?! Хотя понятно, они верят потому, что американцы привели к власти там своих политиков, которых у себя взрастили. Аслан Рубаев В зоне конфликта было замечено американское стрелковое вооружение, аптечки, чернокожие инструктора и солдаты. Мы же их видели. Это же никакие-то сказки! Там был американский контингент. Американцы накачали Грузию оружием и подтолкнули к этой войне. Об этом говорила сама [бывший спикер грузинского парламента]в программе, какза несколько дней или даже за день до этого уже говорил, что он начнёт эту войну, и она говорила: «Прекратите!» Хотя она в этом тоже замешана, она на могла бы замешана. Вся грузинская элита на тот момент получала инструкции из США и этими инструкциями руководствовалась. Грузинам обещали, что в случае «агрессии» России американцы за них заступятся. Американцы просто их «кинули», просто бросили, оставили один на один с российскими солдатами. И надо понимать, сейчас Запад абсолютно так же будет подталкивать, максимум даст оружие, даст деньги, обеспечит, может быть, какое-нибудь пребывание у них грузинских беглых политиков. Хотя мы видим, что американцы предали всех, им верить нельзя. То же самое и на Украине: обещали помощь, обещали, что примут в НАТО, много, чего обещали, и Украина тоже ничего не получила. Поэтому, как они ещё могут верить американцам, я не понимаю?! Хотя понятно, они верят потому, что американцы привели к власти там своих политиков, которых у себя взрастили.

Эксперт сказал, что политическая биография Саакашвили является полностью созданной ЦРУ и западными политтехнологами. Кроме того, политолог призвал обратить внимание на роль жены Саакашвили, Сандры Рулофс, которая обладала очень серьёзным влиянием на своего супруга. Вполне возможно, что она входит в состав агентуры ЦРУ, считает Рубаев.

Напомним, что 8 августа 2022 года Дмитрий Медведев, комментируя события 14-летней давности в Южной Осетии, заявил, что США и НАТО не извлекли нужного урока из тех событий.