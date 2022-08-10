Вильнюс, 10 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В конце конференции «Новая Белоруссия», проходящей в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приняла решение создать коллективный исполнительный орган — «объединенный переходный кабинет», и назначила на полгода его представителей. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко назначен представителем «кабинета» по транзиту власти. Представитель организации BYPOL, признанной в Белоруссии экстремистской, Александр Азаров — представителем по восстановлению правопорядка. экс-сотрудник белорусского МИД Валерий Ковалевский — представителем по иностранным делам. Бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригадыВалерий Сахащик — представителем по обороне и нацбезопасности.

Сахащик заявил, что общался с лидером белорусских националистов 1990-х годов Зеноном Позняком и тот обещал присоединиться к работе «кабинета».

Как сообщало ИА REGNUM, создать правительство в изгнании в первый день вильнюсской конференции предложили Павел Латушко и Вадим Прокопьев. Последний предложил Тихановской также отстранить тех, кто «ответственен за провалы и нарушения».