Брюссель, 10 августа, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Прекращение сотрудничества НАТО с Россией якобы вызывает глубокое сожаление, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Vijesti.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО десятилетиями стремилась к улучшению отношений с Россией. Мы учредили Совет Россия — НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия — НАТО и приглашали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом», — заявил он.

При этом Столтенберг утверждает, что военный блок якобы готов поддерживать связи с Россией, чтобы договариваться по различным вопросам, а также иметь возможность экстренно решать критические ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва неоднократно предупреждала страны Запада и НАТО, что курс на расширение Североатлантического альянса плохо закончится. Он подчеркнул, что западные страны отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, предложенный Россией, а также нарушили обещания не расширять НАТО на восток.