Улан-Батор, , 00:01 — REGNUM Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ посетил место строительства Эгинской гидроэлектростанции.

“Исследование воздействия на окружающую среду проводится международной компанией и оно готово на 85%. Завтра на встрече с генеральным секретарем Антониу Гутерришем комитет всемирного наследия ЮНЕСКО обсудит вопрос о принятии положительного решения. В ходе встречи с министром иностранных дел России правительство страны выразило поддержку реализации проекта ГЭС на Эгийн гол», — отметил премьер-министр.

По словам министра энергетики Монголии Нансалына Тавинбэха, 17% источников энергии в стране вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии, 1,7% из них вырабатывается гидроэлектростанциями.

“Для нашей страны важно построить Эгинскую ГЭС, поскольку в результате Монголия не будет получать импортную энергию в часы пик. Работа Эгинской ГЭС будет повышать энергетическую безопасность», — отметил министр энергетики Нансалын Тавинбэх.

Согласно ТЭО, Эгинская ГЭС будет производить 606 млн кВтч электроэнергии, удовлетворять растущий спрос объединенной энергосистемы центрального региона и играть балансирующую роль в системе. Также ГЭС будет удовлетворять внутренний спрос на импортируемую электроэнергию на сумму более 50 млн долларов.

Отметим, правительство Монголии планирует построить гидроэлектростанцию на реке Эгийн-Гол мощностью 315 мегаватт, на это китайская сторона выделила 700 млн долларов. Благодаря финансированию КНР строительство началось в 2016 году. Но работы были отложены, когда Россия подала жалобу в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО о том, что Эгинская ГЭС может повлиять на самый крупный приток озера Байкал — реку Селенгу. Она берет начало в Монголии, где в нее впадает еще несколько рек, в том числе Эгийн гол. Монголия объявила международный тендер на исследования вопроса, их проводит французская компания.

В Монголии считают, что проект ГЭС является одним из особо важных проектов в энергетике страны. По расчётам монгольских исследователей, в случае введения в эксплуатацию Эгинской ГЭС, страна за 20 лет сможет погасить полученные на ее строительство кредиты.