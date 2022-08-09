Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $104,305 до $104,78 за баррель. Об этом сообщает 9 августа управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Прогноз средней стоимости Brent на 2023 год также повышен — с $93,75 до $95,13 за баррель.

В то же время EIA понизило прогноз по средней цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2022 год с прежних $98,79 до $98,70 за баррель, на 2023 год — с $89,75 до $89,13 за баррель.

В комментарии ведомства отмечается, что рост цен на нефть Brent обусловлен изменением структуры рынка в связи с поиском замены для российской нефти европейскими странами.