Перед исполнением Ленинградской симфонии Шостаковича выступил Путин
Москва, 9 августа, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы». Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба президента России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня исполняется ровно 80 лет со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. В Петербурге сегодня исполнили Седьмую симфонию Шостаковича. Российский лидер Владимир Путин направил видеообращение к участникам и зрителям данного концерта.
Глава государства отметил, что спустя многие десятилетия Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства.
Он напомнил, что прямая трансляция концерта 80 лет назад потрясла весь мир, когда позади были 11 первых, самых трудных месяцев блокады.
Стоит отметить, что исполнение «Ленинградской» симфонии Шостаковича состоялось на Стрелке Васильевского острова в центре Петербурга. Симфонию исполнял Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.