Москва, 9 августа, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы». Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня исполняется ровно 80 лет со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. В Петербурге сегодня исполнили Седьмую симфонию Шостаковича. Российский лидер Владимир Путин направил видеообращение к участникам и зрителям данного концерта.

Глава государства отметил, что спустя многие десятилетия Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства.

«В них — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать. И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что прямая трансляция концерта 80 лет назад потрясла весь мир, когда позади были 11 первых, самых трудных месяцев блокады.

«Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное — поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», — подчеркнул глава государства.

Стоит отметить, что исполнение «Ленинградской» симфонии Шостаковича состоялось на Стрелке Васильевского острова в центре Петербурга. Симфонию исполнял Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.