Зинсхайм, Германия, 9 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» арендовал защитника «Ред Булл Лейпцига» Анхелиньо. Об этом 9 августа сообщается на официальном сайте клуба из Зинсхайма.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, аренда рассчитана на один год до конца сезона 2022/23. Ранее сообщалось, что у «Хоффенхайма» будет право выкупа футболиста за 20 миллионов евро.

За «Ред Булл Лейпциг» Анхелиньо выступает с 31 января 2020 года после перехода из «Манчестер Сити» на правах аренды. 1 июля 2021 года «быки» выкупили испанского атакующего защитника за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Анхелиньо принял участие в 29 турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых набрал 7 (2+5) очков по системе гол+пас. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету испанца три ассиста в пяти матчах.