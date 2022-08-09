Краснодар, , 22:34 — REGNUM Трансфер бразильского защитника «Фламенго» Лео Перейры в «Краснодар» может не состояться. Как сообщает издание «РБ Спорт», «быки» не готовы платить за футболиста требуемую бразильским клубом сумму.

ФК «Краснодар»

По информации источника, «Краснодар» готов отдать за Перейру 5 миллионов евро, однако «Фламенго» не устраивает такая сумма сделки. Сам же футболист сильно заинтересован в переходе в кубанский клуб.

Действующее соглашение Лео Перейры с «Фламенго» рассчитано до 31 декабря 2024 года. Трансферная стоимость 26-летнего бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.