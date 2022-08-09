Грац, Австрия, 9 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Киевское «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с австрийским «Штурмом». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. Об этом 9 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Стартовые составы команд:

«Штурм»: Зибенхандль, Вютрих, Гажибегович, Аффенгрубер, Данте, Станкавик, Прасс, Хорват, Хирлэндер, Хойлунн, Саркария.

«Динамо»: Бущан, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин.

Первый матч, проходивший 3 августа в Лодзе (Польша) на стадионе «ЛКС», завершился минимальной победой «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил 30-летний нападающий сборной Украины Александр Караваев.