Москва, 9 августа, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Японское руководство опозорило себя, побоявшись назвать США виновником ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Напротив, на траурной церемонии 6 августа власти Японии говорили о «российской угрозе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия и Япония

По поводу этой ситуации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония «вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию».

Так, США «даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием». Зато о Штатах говорилось почти как об «авангарде борьбы за мир».

Комментируя цитирование мэром Хиросимы Кадзуми Мацуи высказывания Льва Толстого о том, что не чужой беде счастья не построить, Захарова сказала, что японским деятелям уместнее было бы вспомнить японского писателя Токутоми Рока.

Она напомнила, что его роман «Куросиво» заканчивается пророческими словами: «Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!», а затем выразила мнение, что Токио, похоже, так и не извлёк уроки из собственной истории.