Бишкек, 9 августа, 2022, 20:36 — ИА Регнум. За семь месяцев 2022 года жители Киргизии приобрели у Национального банка 322,9 кг аффинированного золота. Об этом заявил заместитель председателя финансового регулятора Нурбек Жениш, передаёт «24. kg».

istara Золотые слитки

По его словам, сейчас Нацбанк продаёт стограммовые золотые слитки по цене около 495,6 тысячи сомов (366,2 тысячи рублей). Это на 3,13% или на 16 тысяч сомов (11,8 тысячи рублей) меньше, чем в начале года.

«Цена обратного выкупа — чуть больше 481,1 тысячи сомов (355,5 тысячи рублей), что также на 3,13% меньше, чем в начале января. Тогда Нацбанк выкупал у населения мерные слитки весом 100 граммов по 496,7 тысячи сомов (367 тысяч рублей)», — подытожил представитель НБКР.