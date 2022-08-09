Луганск, 9 августа, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Основная задача, которая стоит перед властями Луганской Народной Республики на сегодняшний день, — это всесторонняя помощь жителям освобожденных от киевского режима территорий и восстановление разрушенной боевыми действиями инфраструктуры. Об этом сегодня, 9 августа, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Война бесследно не проходит. Самые основные проблемы, которые на сегодняшний день стоят, — это определиться с количеством тех людей, которые остались на освобождённой территории. В основном это Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная», — рассказал Пасечник.

Он также отметил, что город Попасная в ходе боевых действий оказался полностью разрушен, в связи с чем есть вероятность, что восстанавливать его не будут.

«Попасная, по которой, скорее всего, предположительно, решение окончательно не принято, но, возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особого смысла нет — город разрушен практически полностью», — отметил Пасечник.

Власти ЛНР сосредоточены на том, чтобы те люди, которые остались на освобожденных территориях, а также те, кто возвращается на эти территории, получили доступ к основным коммунальным услугам. Специальная комиссия определит дома, которые подлежат восстановлению или пригодны для проживания — в них и будут расселены люди. Далее власти сосредоточатся на запуске крупных промышленных предприятий, которые находятся на освобожденных территориях.