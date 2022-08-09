Пасечник: город Попасная, вероятно, восстановлению не подлежит
Луганск, 9 августа, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Основная задача, которая стоит перед властями Луганской Народной Республики на сегодняшний день, — это всесторонняя помощь жителям освобожденных от киевского режима территорий и восстановление разрушенной боевыми действиями инфраструктуры. Об этом сегодня, 9 августа, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он также отметил, что город Попасная в ходе боевых действий оказался полностью разрушен, в связи с чем есть вероятность, что восстанавливать его не будут.
Власти ЛНР сосредоточены на том, чтобы те люди, которые остались на освобожденных территориях, а также те, кто возвращается на эти территории, получили доступ к основным коммунальным услугам. Специальная комиссия определит дома, которые подлежат восстановлению или пригодны для проживания — в них и будут расселены люди. Далее власти сосредоточатся на запуске крупных промышленных предприятий, которые находятся на освобожденных территориях.