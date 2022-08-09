Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Средняя стоимость бензина на автозаправках в США снизилась до $4,03 за один галлон (3,785 литра), что на $0,98 ниже исторического максимума, который был зафиксирован в июне. Об этом сообщила 9 августа некоммерческая Американская автомобильная ассоциация, отслеживающая цены на бензин в стране.

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Отмечается, что зафиксированный показатель стал самым низким за последние пять месяцев.

Ранее начавшееся снижение цен на бензин в США прокомментировал президент Джо Байден, назвав его «самым быстрым более чем за десятилетие».

Отметим, что наблюдавшийся до этого рост стоимости топлива в Соединённых Штатах связывался главным образом с ростом мировых цен нефть.