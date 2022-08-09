Берлин, , 21:43 — REGNUM В Германии разгорается коррупционный скандал, в связи с которым даже была организована проверка электронной почты канцлера Германии. Об этом ИА REGNUM 9 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

«Скандал с Олафом Шольцем имеет давние корни. Это так называемый коррупционный банковский скандал. И сейчас мы видим его отголоски», — заявил эксперт.

Дело давнее, но оно не закрыто, и расследование продолжается, пояснил Борисов. Речь о гамбургском банке, который недоплатил налогов на крупные суммы. Олаф Шольц в тот момент уже не был бургомистром Гамбурга, а занимал более высокий пост министра финансов. И находясь на этом посту, по какой-то пока не выясненной причине оказал содействие этим банкирам, разрешив не платить им эти налоги, сообщил политолог.

«Подозревали коррупционную составляющую. Но доказать по горячим следам ничего не удалось. Следователи продолжают копать, и, возможно, дело будет иметь продолжение, если кто-то из его фигурантов заговорит», — полагает эксперт.

Перспективы дела пока туманные, отметил Борисов.

«В его полное расследование не верит, кажется, даже сама немецкая пресса. По крайне мере, пока не верит. Например, сегодня в теленовостях о новых подробностях скандала с обыском почтового ящика Шольца не было сказано ни слова», — заключил политолог.

Напомним, что в Германии правоохранительными органами была проверена переписка канцлера Германии Олафа Шольца в связи с расследованием дела члена СДпГ Йоханнеса Карса.