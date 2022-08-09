Саки, Крым, 9 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. С нарушением требований пожарной безопасности связаны взрывы в Крыму, сообщил 9 августа источник в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В интервью РИА Новости он отметил, что нарушение противопожарного режима — это единственная весомая версия случившегося. По его словам, не обнаружено «признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пострадавших и погибшем при взрывах на аэродроме Новофедоровки в Крыму.