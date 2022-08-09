Санкт-Петербург, 9 августа, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Словакии по футболу Роберт Мак бесплатно перешел из «Ференцвароша» в «Сидней». Об этом 9 августа сообщили на официальном сайте австрийского клуба.

Кирилл Венедиктов Роберт Мак

Контракт Роберта Мака с «Сиднеем» рассчитан на два года до конца сезона 2023/24. Трансферная стоимость словацкого футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 750 тысяч евро.

За «Зенит» Роберт Мак выступал в период с 2016 по 2020 годы. В составе «сине-бело-голубых» полузащитник сыграл в 42 турах чемпионата России, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.