Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Теннисистка Серена Уильямс рассказала журналу Vogue о своём уходе из спорта. Интервью с ней опубликовано на сайте издания 9 августа.

Серена Уильямс Sport.cz

По словам Уильямс, причиной этого решения стало её желание двигаться дальше и сосредоточиться на своей семье. «Мне никогда не нравилось слово «пенсия». Мне это слово не кажется современным… Возможно, лучшее слово для описания того, чем я теперь занимаюсь, — это эволюция», — говорит спортсменка, добавив, что «ненавидит» тот факт, что ей приходится уходить из тенниса.

ИА REGNUM напоминает, что 41-летняя Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.

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