Москва, , 18:28 — REGNUM Русскому человеку ждать подачек с Запада противно, своё равенство с другими народами мира он привык обеспечивать себе сам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 августа, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщалось ранее, Зеленский призвал западные страны прекратить выдачу виз для всех без исключения граждан России, а тех россиян, которые уже находятся на Западе, выслать обратно.

« Владимир Зеленский уже не знает, к какой бы пакости прибегнуть, чтобы «наказать» граждан России. И не столько даже «наказать», сколько заставить проявить несогласие с действиями своего правительства. Думаю, что, если западные кураторы Зеленского последуют его совету, а их расистских мозгов может на это и хватить, то нынешние 70 процентов поддержки СВО превратятся, как минимум, в 80.

Зеленский не учитывает менталитет русского человека: украинцев уже приучили жить в ожидании подачек с Запада — русскому человеку ждать таких подачек органически противно. Более того, своё равенство с другими народами мира он привык обеспечивать себе сам. Тем более в тех случаях, когда его намеревается воспитывать кто-то из числа народов с комплексом превосходства.