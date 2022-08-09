Соледар, ДНР, , 18:35 — REGNUM Территория завода «КНАУФ-Гипс» в городе Соледаре (ДНР) перешла под контроль Народной милиции ЛНР, сообщил 9 августа помощник луганского министра внутренних дел Виталий Киселёв.

ЛНР Lug-info.com

Он написал, что предприятие полностью перешло под контроль подразделений 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР. Столкновения с украинскими боевиками продолжаются, но уже на прилегающих улицах Соледара.

Напомним, Соледар находится в Бахмутском районе ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Союзные силы близки к контролю над половиной Соледара — эксперт