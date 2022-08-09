Посёлок городского типа Ровеньки, Белгородская область, , 18:25 — REGNUM Доследственную проверку по факту гибели трёх человек в посёлке Ровеньки Белгородской области 9 августа начал региональный СУ СК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По предварительным данным, работы по замене насоса в канализационной системе на улице Горького проводили работники ООО «Экологические системы». Один из мужчин, находясь в яме, потерял сознание. Пытаясь ему помочь, в колодце оказались ещё двое рабочих, которые, по предварительной версии, отравились скопившимися в яме газами. Погибшие были жителями Ровеньского района в возрасте 27, 65 и 40 лет. Ход проверки взял под личный контроль и. о. руководителя следственного управления.

Соболезнования родным и близким погибших выразил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — в телеграм-канале он подтвердил, что выжил один человек, его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом в канализационной станции погибли трое рабочих