Лондон, , 18:16 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» хочет подписать 22-летнего центрального полузащитника «Милана» и сборной Италии Сандро Тонали. Об этом 9 августа сообщило итальянское издание Calciomercato.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По информации источника, «россонери» готовы продать Сандро Тонали, если поступит предложение в размере 55 миллионов евро. При этом главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не хочет, чтобы полузащитника продавали.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 36 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

За «Милан» Сандро Тонали выступает с 9 сентября 2020 года после перехода из «Брешии» на правах аренды. После завершения сезона 2020/21 клуб выкупил хавбека за 16,9 миллиона евро.