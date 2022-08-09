Москва, , 18:30 — REGNUM Еврокомиссию не устроит ситуация, которую создала Литва вокруг Калининграда. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 9 августа прокомментировал исчерпание лимитов на железнодорожный транзит через Литву научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Любое исчерпание так называемых квот, которые были сформированы якобы Литвой, решит лишь одно — вмешательство Еврокомиссии. Европейские чиновники погрозят Литве пальцем и рекомендуют добавить ещё одну квоту. Как бы не выступали литовские чиновники, какие бы русофобские тирады они не несли, Еврокомиссия, несмотря на санкционную политику, блюдёт паритет, следит за балансом интересов. И сделает всё, чтобы Россия была удовлетворена её решениями», — уверен эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что глава Калининградской области Антон Алиханов 9 августа сообщил, что лимиты, установленные европейцами для перевозок, исчерпаны на отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы.