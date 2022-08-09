Москва, , 18:47 — REGNUM Российский рэпер Boulevard Depo (Артём Кулик) раскрыл дату выхода новой песни. Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале 9 августа.

Boulevard Depo Цитата из интервью для портала Fast Food Music

Так, премьера нового сингла артиста под названием «AYОЙ» состоится 19 августа 2022 года. Предстоящая работа станет вторым сольным релизом Boulevard Depo в 2022 году.

Напомним, в декабре 2021 года Boulevard Depo представил свой 12-й мини-альбом под названием Qwerty Lang. Продюсером пластинки выступил SP4K (Алексей Сущик).

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