Москва, 9 августа 2022, 18:47 — REGNUM Российский рэпер Boulevard Depo (Артём Кулик) раскрыл дату выхода новой песни. Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале 9 августа.
Так, премьера нового сингла артиста под названием «AYОЙ» состоится 19 августа 2022 года. Предстоящая работа станет вторым сольным релизом Boulevard Depo в 2022 году.
Напомним, в декабре 2021 года Boulevard Depo представил свой 12-й мини-альбом под названием Qwerty Lang. Продюсером пластинки выступил SP4K (Алексей Сущик).
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