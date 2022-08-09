Стокгольм, , 17:51 — REGNUM Шведский разработчик Fatshark проведет закрытое тестирование игры Warhammer 40,000: Darktide 12 и 13 августа 2022 года. Анонс состоялся 9 августа на сайте проекта.

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По словам разработчика, тестирование пройдет в формате двух четырехчасовых сессий — 12 августа с 19:00 до 23:00 по московскому времени и 13 августа с 0:00 до 4:00 по московскому времени. Оно будет доступно на платформах Xbox и PC.

Ранее студия Fatshark уже работала над проектами по Warhammer. Они занимались такими популярными играми, как Warhammer: End Times — Vermintide и Warhammer: Vermintide 2.

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