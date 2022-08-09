Москва, 9 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами за январь–июль 2022 года составило $192,4 млрд. Такую предварительную оценку приводит 9 августа пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Профицит внешней торговли за аналогичный период прошлого года составил $75,7 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,5 раза.

«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», — отмечается в комментарии регулятора.