Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Ростовской области вынужденный приют в пунктах временного размещения нашли более 4,2 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 9 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале

На Дону работает 41 пункт временного размещения, где живут более 4,2 тыс. человек, в том числе 1,9 тыс. детей.

ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовскую область прибыли более 2,5 млн вынужденных переселенцев.