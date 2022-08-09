Вашингтон, 9 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. США обвинили компанию Far East Cable, являющуюся крупнейшим китайским производителем проводов и кабелей, в нарушении законов об экспортном контроле, связанном с поставками в Иран. Об этом 9 августа сообщает Reuters со ссылкой на министерство торговли США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По данным американского министерства, в 2013 году Far East Cable приобрела телекоммуникационное оборудование у китайской ZTE, а после договорилась об их продаже с иранскими компаниями.

«Компания Far East Cable являлась прикрытием для ZTE, помогая осуществлять поставки в Иран в тот момент, когда в отношении ZTE проводилось расследование за точно такие же действия», — говорится в заявлении.

Напомним, в 2017 году ZTE выплатила штраф в размере $892 млн, а также признала себя виновной в поставках американских товаров в Иран и нарушении законов США. Испытательный срок компании закончился в марте текущего года.