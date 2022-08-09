Кабул, 9 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Борьба за сохранение моноэтнического правления в Афганистане началась с появлением признаков падения режима доктора Наджибуллы. Наджиб отказался передать власть и примириться с таджиком Ахмад Шахом Масудом и попытался заключить сделку с пуштуном Гульбеддином Хекматияром. Хотя Наджиб был марксистом, но, в конечном счёте, «Пуштунвалай» (неписаный свод законов, философия, кодекс чести пуштунских племён — Прим. ИА REGNUM) не позволил ему иметь дело с таджиком Масудом. И именно поэтому он отказался уйти с Масудом в Панджшер после взятия Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что понадеялся на их обещания. Об этом говорится в статье в газете «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

Необходимо констатировать, что и фракции Народно-демократической партии Афганистана, и джихадистские организации в основном формировались по этническому принципу. Поэтому появление вооружённой оппозиции буквально на следующий день после создания правительства моджахедов было очевидным. Это привело к появлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и захвату ими Кабула и власти в стране.

Но война с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целью которых было сохранение моноэтнического правления, была неизбежна. В силу тоталитарного характера своей идеологии талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придерживались принципа моноэтничности власти. Они не пустили во власть не только таджиков, но и другие этнические группы. Это заставило лидеров хазарейцев и узбеков поддержать Масуда, несмотря на непростые отношения с ним.

Автор материала отмечает, что, по его мнению, между убийством Масуда и событиями в Нью-Йорке и Вашингтоне не было прямой связи; то есть, хотя обе акции были спланированы «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это не значит, что она реализовала план нападения на США, только убедившись в смерти Масуда. Убийство Масуда 9 сентября 2001 года было инцидентом, а атака на Америку 11 сентября того же года явилась предопределением. Был бы Масуд убит или нет, но США вошли в Афганистан и нуждались в союзниках и партнёрах.

Разумеется, этим партнёром не мог быть никто, кроме единого фронта того времени. Но, как это обычно бывает, руководство этого фронта — не в пример своим усилиям — удовлетворилось небольшой ценой, уступив власть соучастникам победы — этнополитическим сторонникам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и слепо согласилось на восстановление этноцентристской системы. Тогда те, кто фактически проиграл войну, потребовали для себя участия во власти. Хамид Карзай, Залмай Халилзад, Ашраф Гани Ахмадзай, Хедаят Амин Арсала, Ханиф Атмар, Анвар Хак Ахади и другие были в некоторой степени политическими союзниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и все они были ярыми приверженцами этнического тоталитаризма. Они совершенно не верили в демократические процессы и упорно сопротивлялись участию других этнических групп в политической власти. Поэтому, когда они находились у власти, они никогда не хотели создавать прозрачную избирательную систему; потому что проведение прозрачных выборов (как сказал Абдул Саттар Саадат, глава комиссии по рассмотрению жалоб на выборы в 2014 году) означало бы конец власти пуштунов в Афганистане.

В этом смысле правительство Исламской Республики зашло в тупик из-за наличия в нём глубоких противоречий. Законы, вводимые силой армии и на деньги США и её союзников, имели демократический вид, в то время как пуштунское ядро этого правительства в целом считало демократию концом этнической монополии на власть и выступало против неё. Поэтому они согласились осуществить вторую часть «прогноза» Саадата, то есть «передачу власти талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Поражение и распад афганских вооружённых сил представляются преднамеренными и спланированными. Само соглашение в Дохе подтверждает и иллюстрирует это утверждение. Госсекретарь США Энтони Блинкен за шесть месяцев до 15 августа 2021 года в отдельных письмах тогдашнему президенту Афганистана Ашрафу Гани и доктору Абдулле назвал падение режима неизбежным и неотвратимым.

Sigar.mil Солдат армии Афганистана

«Так или иначе, прошёл год с момента восстановления власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласно этому плану; и как мы видим, пуштунские политические лидеры, которые претендуют на сохранение этнической монополии, стоят за талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и в первый период правления группировки. То есть они пытаются придать внутреннюю и внешнюю легитимность правлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые уповают на проведение Лойя джирги, другие отводят для этого больше времени», — говорится в статье.

Вопрос в том, смогут ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддерживающие их политические лидеры сохранить статус-кво? Несомненно, ответ на этот вопрос «нет». Потому что в этот раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на свой внешний лоск и свою жесткость, на самом деле слабее, чем в период своего первого правления, так как на этот раз их цели полностью раскрыты. Большинство афганцев вышло на поле боя гораздо более решительными, сплочёнными и более сильными, чем раньше. У талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) другого способа убеждения противостоящих им мужчин и женщин, кроме как прибегнуть к силе.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так и не выполнили своих явных и скрытых обещаний миру — собственно, не миру, а Соединённым Штатам. Поэтому они не только не получают признания, но постепенно раздражают мировое сообщество. Присутствие лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Кабуле, в гостевом доме самого влиятельного и могущественного лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем его убийство американским дроном, означает начало новой главы в отношениях между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Залмай Халилзад, который выступал в глазах США и всего мира гарантом изменений в мышлении и поведении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признаёт, что эта его миссия была ошибкой. Он говорит, что фракция Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставила убежище аз-Завахири, но, не называя членов другой фракции, хвалит и оправдывает их за содействие американской стороне в убийстве аз-Завахири.

Американские официальные лица подняли вопрос о возможности использования беспилотников против аналогичных целей в Афганистане. Они прямо не сказали, что в число этих целей входят лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в очередной раз призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдать соглашение в Дохе. В то же время из позиции Халилзада видно, что он всё ещё пытается убедить Вашингтон, что есть и «хорошие талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Он выдвинул на рассмотрение американского правительства вариант отстранения от власти «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — как сторонника и пособника «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выводу на первые роли фракции муллы Барадара и муллы Якуба — заместителя премьер-министра и министра обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Несомненно, Халилзад использует любое событие, чтобы продлить правление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недавно он завёл речь о создании в едином Афганистане двух типов системы: системы для тех, кто выступает за демократию, и системы для тех, кто поддерживает Исламский Эмират. Он снова пытается предотвратить фундаментальные изменения, вербуя некоторых политических противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обещая им партнёрство в управлении при мулле Барадаре.

Доказательство продолжающихся связей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвало гнев и раздражение США. Пусть Вашингтон не будет вовлечён в афганские события в масштабах 2001 года, но надо сказать, что на этот раз США удовлетворятся сменой режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Америка может поддержать силы сопротивления, ввести санкции и начать преследование лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Скоро закончится господство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северной, западной и центральной частях Афганистана. Затем, если власть ещё останется в руках группировки, неизбежно возвращение за стол переговоров.

Отличие подобного развития событий от того, что было двадцать лет назад, будет заключаться в том, что руководство Фронта сопротивления знает конкретные линии национальных интересов, главная из которых — прекращение моноэтнического правления в стране, и не удовлетворится ничем меньшим. И, во-вторых, международное сообщество во главе с США, в отличие от предыдущего периода, теперь гораздо лучше осведомлено об исторических и социальных коллизиях Афганистана. На этот раз их не одурачат ложные теории от Халилзада, Ахади, Ашрафа Гани и им подобных. На этих переговорах «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнётся с двумя вариантами: либо отказ от моноэтнической власти и подчинение федеративному устройству в одной стране, либо продолжение войны и образование двух отдельных стран с двумя названиями и двумя разными системами.

Представляется, что сохранение власти представителей одного этноса и сохранение единой страны под названием Афганистан — это две несовместимые категории.