Москва, 9 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Из-за ограничений, которые ввели власти США, американский импорт в России может снизиться до нуля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные Бюро переписей США о рекордном падении российского экспорта в США и американского импорта в РФ.

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«Снижение торгового оборота между США и Россией — это естественное следствие ограничений со стороны американских властей, — сказал Сафонов. — Под ограничения попали все виды российских товаров, которые не являются для американцев стратегически важными — титан для авиационной промышленности, уран, удобрения. Эти товары взять у других поставщиков не представляется возможным, поэтому они будут продаваться и дальше. А вот импорт из США в силу ограничений, включая запрет на страхование перевозок, может упасть до нуля. Тем более что запреты будут обходиться через параллельный импорт, и в этом случае статистика технически будет фиксировать полный разрыв импортных поставок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года импорт российских товаров в США по сравнению с маем упал в 1,7 раза.