Эль-Хасака, Сирия, 9 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Позиции курдских «Сил демократической Сирии» атакованы 9 августа турецкой стороной, передаёт Al Ekhbariya.

ИА REGNUM Турция vs Курды

Уточняется, что ВВС Турции направили ударный беспилотник на позиции курдов в городе Эль-Камышлы (провинция Хасака, Сирия). Погибли не только курдские военные: есть жертвы среди мирных жителей районов Хузам-эль-Гарбий и Эль-Махмакия.

Напомним, Турция три дня назад, 6 августа, осуществила подобную атаку в отношении курдов в городе Эль-Камышлы: есть погибшие и раненые.