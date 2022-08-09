Москва, , 15:43 — REGNUM Угрожая Европе атомной катастрофой, президент Украины Владимир Зеленский хочет начать диктовать Западу свои условия, отметил депутат Госдумы Геннадий Панин («Единая Россия»).

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что обстрелы вооружёнными украинскими формированиями Запорожской АЭС могут обернуться техногенной катастрофой глобального уровня.

По словам Панина, киевская элита находится в полной зависимости от Запада и как только тот перестанет поставлять вооружение, киевский режим ждёт расплата — или самосуд от населения Украины или российский военный трибунал.

«В этих условиях Зеленский хочет начать диктовать свои условия, угрожая Западу и, прежде всего, Европе атомной катастрофой, при этом списывая свои действия на Россию. Но эта тактика не сработает потому, что коллективным Западом управляют США и судьба европейского континента им безразлична», — отметил депутат в своём телеграм-канале.

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