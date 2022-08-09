Москва, , 15:23 — REGNUM Зеленского уже давно перешёл черту адекватности, как в своих высказываниях, так и, что гораздо страшнее, в поступках, решениях, которые оказывают влияние на огромное количество людей, проживающих на территории Украины, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, к. п. н Артём Кирка.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хотя надо признать, что в своём помешательстве он не одинок — то же самое ранее предложили министры иностранных дел Латвии и Эстонии в качестве одной из мер очередного пакета санкций в отношении нашей страны.

При этом Зеленского уже не волнует идеологическая принадлежность того или иного россиянина — мы русские и уже этого достаточно, чтобы запереть нас в клетке.

Наблюдается ничем не прикрытый, откровенный расизм и я искренне надеюсь, что рано или поздно это высказывание, равно как и множество других высказываний и деяний нынешнего главы Украины получит соответствующую правовую оценку, а их автор – заслуженное койко-место в Лефортово.

Вообще же надо поблагодарить Зеленского: во-первых, он в очередной раз продемонстрировал думающим людям по всему миру, с кем они имеют дело и почему проводится специальная военная операция.

Во-вторых, если представить, что идея закрыть выезд российским гражданам в страны Запада будет реализована, то можно вообразить себе, какой объем капитала вернётся на Родину и как увеличатся налоговые поступления, сколько светлых голов будут вынуждены возвратиться домой и работать здесь. Фантастика, да и только.

Можно констатировать тот факт, что Зеленский и его внешние руководители уже официально признают практически полное национальное единение в вопросе специальной военной операции, поддержку политики президента РФ. Российских граждан больше не отделяют от руководства страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, въезд на свою территорию для жителей России призвал запретить страны Запада президент Украины Владимир Зеленский.

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