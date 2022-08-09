Ростов-на-Дону, 9 августа 2022, 15:16 — REGNUM В течение пяти лет в Донецкой и Луганской Народных Республиках сдача Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет добровольной. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Что касается единого государственного экзамена, мы приняли решение, что пять лет единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите», — сказал министр 9 августа в ходе общения с участниками программы «Университетские смены».
Ранее сообщалось, что республики Донбасса с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России.