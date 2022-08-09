Москва, 9 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Маркировка электронных сигарет не сделает их полезнее для организма, следует ввести полный запрет подобных устройств на территории России, отметил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

ИА REGNUM Ярослав Нилов

Как сообщало ИА REGNUM в Госдуме с января 2022 года находится на рассмотрении законопроект депутатов фракции ЛДПР о полном запрете вейпов.

«Минпромторг предлагает закончить маркировку электронных сигарет в рамках эксперимента и делать это в обязательном порядке уже с 1 ноября. Что ж, звучит неплохо. Только маркировка не сделает сигареты и вейпы полезнее для организма», — отметил Нилов в своём телеграм-канале.

Депутат уверен, что маркировка также не снизит количество «электронных» курильщиков.

«Зато и к существенным потерям бюджетных доходов не приведёт, за что переживает Минпромторг в случае запрета продажи никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина. А мы вот ратуем за здоровье населения, а не за доходы бюджета. И Минздрав эту «здоровую» позицию поддерживает. Так что ждём рассмотрения законопроекта ЛДПР о запрете вейпов и электронных сигарет и надеемся на благоприятный итог этого рассмотрения», — заключил он.