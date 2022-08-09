Тбилиси, 9 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Офицер запаса вооружённых сил Грузии Давид Макишвили обвинил спецслужбы республики в сотрудничестве с Россией. Это заявление он сделал 9 августа в эфире оппозиционного телеканала «Мтавари архи».

Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Шпион высшей категории

Макишвили прокомментировал сообщение из ЛНР, что на базе украинских силовиков возле освобожденного Лисичанска были найдены документы гражданина Грузии, артиллериста Михаила Камхадзе. По мнению Макишвили, грузинская сторона якобы передала Москве всю информацию о грузинских военнослужащих, которые поехали поддержать киевский режим.

«Грузинские спецслужбы находятся в прямом контакте с российскими спецслужбами», — заявил Макишвили.

Он также напомнил, что в 2015 году «Радио Пирвели», ссылаясь на свои источники, сообщило, будто начальник Аналитической службы Агентства государственной безопасности МВД Грузии по фамилии Картвелишвили тайно выезжал из страны и в России якобы передал спецслужбам секретную информацию. В МВД Грузии это опровергли, но Макишвили продолжает верить, что так и было.

«Мы вместе с нашими друзьями и независимыми экспертами, провели расследование по этому поводу, мы искали этого человека, но не нашли. Вероятно, он уехал из страны, а правительство Грузии его выпустило», — заявил отставной офицер.

Стоит ответить, что лидеры ряда оппозиционных партий Грузии постоянно обвиняют власти в «проросийскости» за то, что те не занимают враждебную позицию в отношении РФ.