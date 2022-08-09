Джакарта, 9 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Министерство по делам религий Индонезии объявило, что число паломников, прибывших в страну, достигло 81 612 человек, сообщает Kompas.

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Репатриация индонезийских граждан осуществляется на 67-й день осуществления хаджа в Мекке.

Кроме того, число заболевших паломников на сегодняшний день достигло 31 человека, а именно 16 человек прошли лечение в больнице Саудовской Аравии, а еще 15 — в индонезийской клинике. Число умерших прихожан увеличилось на одного человека, пока общее число не достигло 86 человек.

Индонезийских паломников призвали соблюдать меры предосторожности и надевать защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо признался, что ему грустно, если граждане Индонезии предпочитают лечиться за границей, а не внутри страны.