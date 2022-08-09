Белгород, , 15:03 — REGNUM Аппараты, принимающие пластиковую и алюминиевую тару от населения за вознаграждение, по примеру Белгорода установят в пяти регионах России, сообщает 9 августа правительство региона со ссылкой на Российского экологического оператора.

Отсортированный пластик Анна Шулятьева © ИА REGNUM

В Белгороде установлено восемь фандоматов, ещё два принимают тару от жителей Белгородского района. За время проекта белгородцы сдали на переработку 8 211 килограммов пластика и 915 килограммов алюминия. Опыт региона решили перенять в Смоленской, Калининградской, Вологодской, Тульской областях и Красноярском крае.

«Российские регионы выражают интерес к типовым решениям раздельного сбора отходов. Фандоматы — новый в России, но давно известный в мире инструмент, позволяющий до 100% извлечь пластик и алюминий. Благодаря его применению мы сформируем новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла в России. Повысим охват населения раздельным сбором отходов, увеличим процент извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов. И таким образом, снизим объём захоронения отходов», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В обмен на тару участники проекта получают бонусы, которые можно конвертировать в скидки в магазинах или на оплату услуги «Обращение с ТКО».