Белгород, 9 августа 2022, 15:03 — REGNUM Аппараты, принимающие пластиковую и алюминиевую тару от населения за вознаграждение, по примеру Белгорода установят в пяти регионах России, сообщает 9 августа правительство региона со ссылкой на Российского экологического оператора.
В Белгороде установлено восемь фандоматов, ещё два принимают тару от жителей Белгородского района. За время проекта белгородцы сдали на переработку 8 211 килограммов пластика и 915 килограммов алюминия. Опыт региона решили перенять в Смоленской, Калининградской, Вологодской, Тульской областях и Красноярском крае.
В обмен на тару участники проекта получают бонусы, которые можно конвертировать в скидки в магазинах или на оплату услуги «Обращение с ТКО».