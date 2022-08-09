Ялта, Крым, , 14:51 — REGNUM В Крыму закончились съёмки сериала «Ялта» режиссёра Дмитрия Константинова. Об этом 9 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Первого канала.

Герой Вячеслава Чепурченко в сериале «Ялта» Пресс-служба Первого канала

В главных ролях сыграли актёры Вячеслав Чепурченко, Евгений Антропов, Ольга Ергина, Александр Булатов, Елена Нестерова, Константин Гапонов, Мария Корытова. Шоу является продолжением сериалов Первого канала «Город» и «Гурзуф».

Добавим, что, действие «Ялты» происходит в 70-х годах прошлого века. Шоу расскажет о милиционерах из Ялтинского горотдела милиции, которые расследуют громкое преступление, совершённое в разгар курортного сезона.

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