Кабул, 9 августа 2022, 14:51 — REGNUM В то время как масштабы бедности в Афганистане увеличиваются день ото дня, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что они будут платить уличным попрошайкам в Кабуле.
Халид Задран, представитель полицейского управления Кабула, написал в «Твиттере», что полиция будет собирать и свозить в приёмник нищих с улиц афганской столицы.
Задран сказал, что попрошаек будут фильтровать после биометрической регистрации или снятия отпечатков пальцев, а тем из них, которые не могут работать, будут платить «зарплату».
Это проводится в соответствии с приказом муллы Хайбатуллы, лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который приказал очистить Кабула от нищих.