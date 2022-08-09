Москва, 9 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Недружественные к России страны вводят санкции до беспамятства, заявил 9 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле надеются, что со временем «все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся», заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что страны Евросоюза уже платят по счетам из-за введения санкций против России.

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