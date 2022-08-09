Кишинёв, 9 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Власти Молдавии не готовят население к возможной ядерной угрозе из-за Запорожской АЭС. Об этом 9 августа заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава управления общественного здоровья мэрии Борис Гылка.

Запорожская АЭС

«Мы находимся примерно в 740 километрах от города Запорожье на Украине, — написал Гылка. — Мы хотим верить, что всё будет под контролем и у нас не будет никаких инцидентов с последствиями ядерной катастрофы. Но существует вероятный риск».

Глава управления дал несколько советов на случай аварии на Запорожской АЭС. Нужно создать замкнутое пространство: в квартире закрыть окна, двери и вентиляцию. При нахождении в машине следует покинуть опасную зону. Для удаления радиоактивных частиц нужно снять одежду и убрать в пакеты и тщательно вымыться.

Также Гылка рекомендовал принимать таблетки йодистого калия в случае крупной аварии.

«Минздрав должен дать больше разъяснений по этому вопросу: где мы получаем эти таблетки, какие дозы необходимы в зависимости от возраста и вообще, достаточно ли у нас этих препаратов», — добавил Гылка.

Ранее министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдавии выразило озабоченность положением на Запорожской АЭС и призвала допустить туда международных экспертов.

Напомним, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня. В результате были повреждены линии электропередач. Повреждения были оперативно устранены. В Минобороны РФ предупредили, что обстрелы Запорожской АЭС грозят техногенной катастрофой