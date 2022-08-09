Москва, 9 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Энергетический кризис в странах ЕС остаётся неопределённым, а экономический рост еврозоны остаётся под вопросом, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Рис. 7. Карта Европы со странами и столицами

«За прошедшие полгода энергетический рынок западных соседей, по сути, перешёл в формат жёсткого нормирования потребления газа.

На этом фоне население ведущих промышленно и финансовых стран ЕС, включая Германию и Австрию, испытывает существенный рост издержек на оплату ЖКХ, стоимость электричества и отопления подрастут к зиме ещё минимум на 30%.

Как бы ни усиливалась в континентальной Европе необходимость в культивировании мнимого геоэкономического врага, место для прагматизма по-прежнему остаётся.

Однако на фоне прогрессирующего энергетического и экономического кризиса заставляет Европу провести трезвую переоценку ситуации. И первыми это делает население, чьё качество жизни и реальные доходы по итогам 2022 года могут рухнуть почти на 50%.

На фоне вынужденных запусков угольных электростанций в ЕС экономический потенциал еврозоны продолжит сжатие и нести репутационные издержки.

На фоне наступления холодов настроение простых граждан ЕС продолжит оставаться депрессивным и проявляемые симпатии в адрес российского лидера им не помогут.

Европейские политические элиты по-прежнему объединяет прочный антироссийский консенсус. Растущие риски недовольства граждан, вполне очевидно, в течение нескольких лет окажут серьезное воздействие на новую расстановку сил политиков у власти», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень поддержки президента России Владимира Путина среди населения ФРГ и Австрии является высоким, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.

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