Волгоград, 9 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Волгоградской области обнаружено тело пятилетнего мальчика, утонувшего в реке в хуторе Медведев. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Водоем

Ранее стало известно, что пятилетний мальчик уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Были организованы поиски ребёнка, в которых участвовала полиция, сотрудники МЧС, а также волонтёры и водолазы. По информации силовых ведомств, ребёнок являлся инвалидом по слуху и речи.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Тело ребёнка нашли в реке Тишанка. Признаки криминального характера смерти отсутствуют.