Дакка, 9 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Министр финансов Бангладеш Мустафа Камал предупредил, что развивающиеся страны должны дважды подумать о получении дополнительных кредитов в рамках китайской инициативы «Один пояс и один путь», в то время как глобальная инфляция и замедление роста увеличивают нагрузку на развивающиеся рынки, сообщает 9 августа Financial Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бангладеш

Камал также сказал, что Пекин должен строже подходить к оценке своих кредитов, так как неудачные кредитные решения могут подтолкнуть страны к долговому кризису. В пример он привел Шри-Ланку, где финансируемые Китаем инфраструктурные проекты, которые не принесли прибыли, усугубили тяжелый экономический кризис.

«Какая бы ситуация ни складывалась в мире, все дважды подумают, прежде чем согласиться на этот проект, — сказал министр в интервью, имея в виду «Один пояс и один путь». — Все обвиняют Китай. Китай не может не согласиться. Это его ответственность».

По словам Камала, что кризис в Шри-Ланке показал, что Китай был недостаточно строг, принимая решение о том, какие проекты поддерживать. Прежде чем кредитовать тот или иной проект, нужно «провести тщательное исследование». «После Шри-Ланки… мы почувствовали, что китайские власти не заботятся об этом конкретном аспекте, который очень, очень важен», — добавил министр.