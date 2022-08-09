Джакарта, , 14:02 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6276 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 9 августа в Индонезии выявили 6 255 679 носителей коронавируса.

В столице Индонезии Джакарте выявлено наибольшее число носителей коронавируса — 2298 случаев. Затем 1566 случаев выявили на Западной Яве, 790 случаев — в Бантене, 565 случаев - на Восточной Яве и 197 случаев - на Бали.

В период с 8 по 9 августа 2022 года от COVID-19 умерли 18 человек. Всего эпидемия унесла жизни 157 131 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт объявил, что его страна направит Индонезии дополнительную помощь в размере 10 миллионов австралийских долларов (7 млн долларов США) для борьбы со вспышкой ящура.

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