Москва, , 13:59 — REGNUM TikTok-блогер Аня Ищук родила первенца. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале 9 августа.

Димас Блог и Аня Ищук Цитата из видеошоу «Пушка»

«Родила», — коротко написала Ищук, добавив эмодзи в виде ребёнка-мальчика. Поклонники блогера поздравляют её — пост за несколько часов набрал более 6 тыс. реакций и 3,5 тыс. комментариев.

ИА REGNUM напоминает, что Аня Ищук состоит в отношениях с блогером Димасом Блогом (Дмитрий Ларионов) более года. Они познакомились, когда были участниками TikTok-дома Hype House.

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