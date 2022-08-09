Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM Нижегородской области удалось выйти из топ-10 антирейтинга по уровню общего коэффициента смертности — сейчас она занимает 26-е место среди регионов России. Об этом сообщили в нижегородском минздраве.

Флаг Нижегородской области

Ранее региона в течение нескольких десятилетий находился в десятке самых проблемных по этому показателю.

Тем не менее, коэффициент смертности в области по-прежнему выше, чем в среднем по России — сейчас он составляет 15,8.

Однако, как отмечают в министерстве здравоохранения, медикам удаётся уже 13 недель удерживать уровень смертность в Нижегородской области ниже уровня 2019 года.

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