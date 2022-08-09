Донецк, 9 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике попал под огонь противника в ДНР. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 11:20 зафиксирована атака с позиций в Зайцево (северное) по населённому пункту Гольмовский, выпущено десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Металлист.