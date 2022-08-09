Токио, , 13:35 — REGNUM Игра Alice’s Warped Wonderland: REcollection от японского разработчика Nightmare STUDIO выйдет на Nintendo Switch и PC. Информация об этом появилась на сайте Gematsu.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

Версия для Nintendo Switch выйдет 25 августа 2022 года. Точную дату выхода для PC разработчик не огласил. Игра будет поддерживать английский, китайский и японский языки.

Напомним, что Alice’s Warped Wonderland: REcollection — это новая версия Alice’s Warped Wonderland, текстовой приключенческой игры в жанре ужасов, вышедшей для мобильных устройств в Японии. Проект расскажет о девушке по имени Арико Кацураги, которой предстоит попасть в неизвестный мир, чтобы раскрыть его тайны.

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