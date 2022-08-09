Токио, 9 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Игра Alice’s Warped Wonderland: REcollection от японского разработчика Nightmare STUDIO выйдет на Nintendo Switch и PC. Информация об этом появилась на сайте Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Версия для Nintendo Switch выйдет 25 августа 2022 года. Точную дату выхода для PC разработчик не огласил. Игра будет поддерживать английский, китайский и японский языки.

Напомним, что Alice’s Warped Wonderland: REcollection — это новая версия Alice’s Warped Wonderland, текстовой приключенческой игры в жанре ужасов, вышедшей для мобильных устройств в Японии. Проект расскажет о девушке по имени Арико Кацураги, которой предстоит попасть в неизвестный мир, чтобы раскрыть его тайны.